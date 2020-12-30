О борьбе с олигархами, негативах и позитивах года, о противостоянии между Зеленским и Коломойским, деле Татарова и другом – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорил эксперт по политике Александр Солонтай.

Также он говорил о том, что мешает президенту, если не бороться с олигархами, то хотя бы использовать их для создания правопорядка. Свое мнение эксперт высказал в программе "Что это было?" на 24 канале.

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О борьбе с олигархами

Скорее, он пошел по пути Ющенко, который и не становился олигархом.

Один и тот же олигарх со своим состоянием в государстве, которое имеет верховенство права и которое не имеет, – это разные вещи. Это то, над чем должен работать президент.

Если Зеленский определился, что он не работает над собственной олигархической группой (я очень на это надеюсь) – это же является положительной частью 2020 года, что Зеленский не заметен лично ни в каких коррупционных скандалах. Тогда что мешает ему на равных разговаривать с каждым олигархом? И так создавать в стране правопорядок.

По моему мнению, Зеленскому мешает:

либо системное непонимание того, где он есть, и отсутствие членов команды, которые это понимают;

либо слабость, отсутствие политической воли;

либо то, что он, вероятно, мог быть вовлечен в другие дела.

О борьбе между Зеленским и Коломойским

Борьба между Зеленским и Коломойским – это совсем не та борьба, которая была между Порошенко и Коломойским. Это не фронт и не война, это ситуативные действия. Как я понимаю, каким был 2020 год относительно украинской олигархологии, и как я понимаю политическую ситуацию в целом?

В 2020 году состоялось нормирование олигархического состояния Украины, где Коломойский больше не самый первый олигарх, а один из олигархического круга, который есть в нашей стране. Его влияние немного уменьшилось, война с Зеленским не началась, а нишу первенства быстро позанимали по кусочкам другие олигархи: Ахметов, Пинчук.

Зеленский не имеет первого лучшего олигарха, он сам не выращивает свою олигархическую семью, а они в то же время не претендуют на то, что кто-то из них должен быть "более равным".

По моему мнению, ситуация такова – избавиться от олигархов в 2021 году никаких шансов нет. Хорошо, что война между олигархами не развалила нашу страну в 2020 году. Хорошо, что олигархи не бегают на перегонки в Кремль за тем, кто из них какую сумму должен получать за то, чтобы ударить ножом в спину.

О борьбе между Зеленским и Коломойским – читайте здесь.

Об Ахметове

Как только у нас возникла олигархическая система, сразу появились опальные (неблагосклонные – 24 канал) олигархи как подвид. И у нас есть эта ротация между ними: в криминальном жаргоне – "терпила", который постоянно меняется.

Я думаю, что у нас опальным олигархом этого периода был Порошенко. Пока непонятно, как будет в 2021 году. По экономическому влиянию, Ахметов – олигарх номер 1. С точки зрения количества штыков и мандатов в Раде он не настолько успешен, насколько был в прошлых парламентах. Это означает, что он не тот, кто запускает процесс, а тот, кто сдерживает процессы. Поэтому во многих политических оценках и кулуарах Ахметова называют фактором, человеком, который просто балансирует между интересами других групп.

О деле Татарова

Вокруг борьбы с коррупцией провалена коммуникационная политика. Что должен был бы сделать президент в этом деле? Он должен был бы не разбираться в эпизодах Татарова. Это не имеет значения.

Вопрос в том, связано ли это хоть как-то с Микитасем и делом Нацгвардии? Связано. Значит Татарова – увольняем, как президент я показываю, что у меня здесь таких людей быть не может.

Первое, что он должен сделать – уволить своего человека, Татарова, второе – брать показания Микитася, связанные с другими высокопоставленными чиновниками. Далее подключают чиновников, так называемую крупную рыбу. Как президент, Зеленский должен был бы возглавить этот процесс и требовать показаний.

Больше об этом – читайте по ссылке.

О покушениях на антикоррупционную структуру

Еще в начале года Зеленский выразил свою негативную оценку и готовность перезагружать антикоррупционные органы. Общество тоже оценивает работу этих органов нерезультативно. Я думаю, что окружение президента вложило ему в уши то, что он может поймать волну общественной поддержки за счет того, чтобы "валить" эти антикоррупционные органы. Он стал жертвой этого ошибочного решения.

Украинцы смотрят на ситуации вокруг КСУ, НАПК и НАБУ, декларирование и мало в этом разбираются. Народ четко понимает, что происходят какие-то игры, но так никто "большой" и не садится за решетку. Это значит, что нас снова обманывают. И чем дольше это все длится и не сопровождается никакими посадками, тем большей идет волна разочарования.

В основе 2021 года, в конечном обвале рейтинга Зеленского будет именно это, если он не сделает выводы. Если он не использует свое время для того, чтобы началась реальная борьба с коррупцией и он стал союзником всех антикоррупционных органов – это означает провал.

Больше – смотрите в видео программы.