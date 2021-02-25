Кроме визита в США, Зеленскому готовят большое азиатское турне: детали
Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить ряд стран Азии. Сейчас идет работа над подготовкой масштабного турне.
Источник:24 канал
Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что сейчас относительно этого ведутся соответствующие дипломатические переговоры.
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Какие страны может посетить Зеленский
Чиновник отметил, что точная дата визита пока неизвестна, несмотря на пандемию COVID-19. "Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – подчеркнул он.
Кроме этого, Жовква сообщил, что для этих визитов уже подготовили ряд соглашений. Также есть перспективные проекты, направленные на развитие торговли и привлечения инвестиций в Украину.
Заместитель руководителя ОП также выразил соболезнования родным Сергея Камышева, украинского посла в Китае, который умер 14 февраля. Сейчас ищут, кто бы мог заменить его на посту.
О визите в США и разговоре с Байденом
В то же время ОП продолжает работу над подготовкой визита Зеленского в Штаты. Накануне, в частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с госсекретарем США.
"Продолжается работа по линии не только Госдепартамента, но и Белого дома. Также готовится телефонный разговор между президентами обеих стран", – подчеркнул Жовква.
Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, равно как и взаимный обмен визитами,
– заверил он.
По его словам, речь идет о вопросах политической поддержки, широкого привлечения США к переговорам относительно мира на Донбассе, деоккупации Крыма, а также экономического сотрудничества.
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