Украинский президент Владимир Зеленский намерен посетить ряд стран Азии. Сейчас идет работа над подготовкой масштабного турне.

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что сейчас относительно этого ведутся соответствующие дипломатические переговоры.

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Какие страны может посетить Зеленский

Чиновник отметил, что точная дата визита пока неизвестна, несмотря на пандемию COVID-19. "Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – подчеркнул он.

Справка. По предварительной информации, речь идет о Китае, Южной Корее и Индонезии. Однако окончательный перечень государств, которые посетит Зеленский, еще формируется.

Кроме этого, Жовква сообщил, что для этих визитов уже подготовили ряд соглашений. Также есть перспективные проекты, направленные на развитие торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Заместитель руководителя ОП также выразил соболезнования родным Сергея Камышева, украинского посла в Китае, который умер 14 февраля. Сейчас ищут, кто бы мог заменить его на посту.

О визите в США и разговоре с Байденом

В то же время ОП продолжает работу над подготовкой визита Зеленского в Штаты. Накануне, в частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с госсекретарем США.

"Продолжается работа по линии не только Госдепартамента, но и Белого дома. Также готовится телефонный разговор между президентами обеих стран", – подчеркнул Жовква.

Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал – не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, равно как и взаимный обмен визитами,

– заверил он.

По его словам, речь идет о вопросах политической поддержки, широкого привлечения США к переговорам относительно мира на Донбассе, деоккупации Крыма, а также экономического сотрудничества.