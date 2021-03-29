Во время традиционного селекторного совещания с участием Владимира Зеленского обсудили возможность введения паспортов вакцинации для украинцев. Еще одной темой совещания была поставка вакцин против COVID-19.

Президент Украины поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для вакцинации граждан, а также планами относительно поставок вакцин против коронавируса, которые Украина ожидает в ближайшее время.

Важно COVID-19 в Украине: более 8 тысяч инфицированных, 178 – умерли

О вакцинации украинцев

В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 29 марта должны работать больше 1 200 пунктов вакцинации. Также Украина ожидает большое количество вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX. Говорится о:

300 тысячах доз вакцины AstraZeneca;

117 тысячах доз вакцины Pfizer.

Планируется, что вакцинация второй дозой начнется с конца мая. То есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет.

Кроме того, сейчас ведутся переговоры о прямых контрактах на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Актуально! Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине против COVID-19 вакцинировали 1 585 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 198 465 человек. Наибольшее количество прививок за 28 марта 2021 года сделали в Харьковской области – 230 прививок, а за весь период кампании по вакцинации – в Днепропетровской области – 13 929 прививок.

О паспортах вакцинации

Как отметил президент Зеленский, паспорта вакцинации уже разрабатываются многими развитыми странами. Среди них: страны Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль.

Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19

– подчеркнул президент.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит изображать правдивые данные в паспортах вакцинации, когда это будет необходимо.

Что известно о паспортах вакцинации? В середине июня 2021 года Европейский Союз введет паспорта вакцинации. Они не будут обязательными для всех, однако их наличие будет упрощать жизнь владельцу. Паспорта будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами. То есть Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).

О чем еще говорили на совещании