У Зеленского заговорили о паспортах вакцинации: итоги совещания
Во время традиционного селекторного совещания с участием Владимира Зеленского обсудили возможность введения паспортов вакцинации для украинцев. Еще одной темой совещания была поставка вакцин против COVID-19.
Источник:Офис Президента
Президент Украины поинтересовался вопросом увеличения количества пунктов для вакцинации граждан, а также планами относительно поставок вакцин против коронавируса, которые Украина ожидает в ближайшее время.
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О вакцинации украинцев
В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 29 марта должны работать больше 1 200 пунктов вакцинации. Также Украина ожидает большое количество вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX. Говорится о:
- 300 тысячах доз вакцины AstraZeneca;
- 117 тысячах доз вакцины Pfizer.
Планируется, что вакцинация второй дозой начнется с конца мая. То есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет.
Кроме того, сейчас ведутся переговоры о прямых контрактах на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.
О паспортах вакцинации
Как отметил президент Зеленский, паспорта вакцинации уже разрабатываются многими развитыми странами. Среди них: страны Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль.
Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19
– подчеркнул президент.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит изображать правдивые данные в паспортах вакцинации, когда это будет необходимо.
Что известно о паспортах вакцинации?В середине июня 2021 года Европейский Союз введет паспорта вакцинации. Они не будут обязательными для всех, однако их наличие будет упрощать жизнь владельцу. Паспорта будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами. То есть Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).
О чем еще говорили на совещании
- Задолженность по выплате больничных. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что на заседании правительства уже приняли решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности.
- Распространение COVID-19 в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине 316 777 активных больных COVID-19. По его словам, сейчас загружены 44 369 коек из 75 158.
- Нарушители карантина. В Министерстве внутренних дел сообщили, что Нацполиция Украины проверила 71 тысячу субъектов хозяйствования на соблюдение правил карантина в 11 регионах. Правоохранители остановили работу 90 заведений.
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