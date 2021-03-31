Лідери країн "нормандської четвірки" провели переговори без українського президента Володимира Зеленського. Обговорювали, зокрема, ситуацію на Донбасі. Що про це думають в Офісі Президента – читайте далі.

У Зеленського наголосили що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Таку позицію висловила прессекретарка президента Юлія Мендель.

Зверніть увагу Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

Хто брав участь у перемовинах:

французький президент Еммануель Макрон;

канцлерка Німеччини Ангели Меркель;

президента Росії Володимир Путін.

Позиція Офісу Президента

В ОП підкреслили, що лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати свої позиції щодо ситуації у тому чи іншому регіоні або у тій чи іншій країні.

Мендель зауважила, що представники Франції, Німеччини та Росії обговорювали, зокрема, боротьбу з COVID-19, ситуацію на Близькому Сході, а також згадували про Донбас.

Офіс Президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного. Тим паче у переговорах, в яких бере участь російська сторона,

– пояснила вона.

Й запевнила, що Україна продовжуватиме переговори з країнами нормандського формату на різних рівнях. Адже у Києва склалися теплі відносини як з Берліном, так і з Парижем.

"ЄС наголошує на тому, що Росія є учасником, а не посередником у війні на Донбасі. Ця позиція дуже цінна для України", – наголосила речниця українського президента.

Довідка. Меркель та Макрон закликали Росію повернутися до перемовин у нормандському форматі. Вони нагадали, що Росія має взяти відповідальність за припинення вогню.