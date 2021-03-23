В Україні підприємцям, які зупинили роботу через локдаун, планують виплачувати компенсації. Найімовірніше, ФОПам знову виплатять 8 тисяч гривень.

Уряд вже отримав доручення розробити механізми виплат компенсації підприємцям. Влада запевняє, що підтримає місцевих підприємців із червоних зон, які вимушено припинять свою діяльність.

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Усі розуміють, як важко сьогодні бізнесу, і президент наполягає, що зараз, у тяжкі часи, підтримка підприємців недостатня. Тому ми разом з представниками місцевої влади повинні посилити цю підтримку для спрощення життя людей,

– сказав Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підкреслив, що заходи розроблятиме центральна влада спільно з місцевою.

Механізм грудня 2020 року

За словами Юлії Свириденко, для підтримки підприємців можна використати механізм, що вже показав ефективність у грудні 2020 року. Йдеться про карантинні виплати за допомогою "Дії".

Буде можливість подати заявку на порталі "Дія" і гарантовано отримати з державного бюджету виплату в розмірі 8 тисяч гривень,

– повідомила вона.

Кошти з місцевих бюджетів

Крім того, планують, що місцева влада додасть до суми державної допомоги гроші з місцевого бюджету.

На це представники місцевої влади висловили підтримку. Втім, зауважили, що ОТГ мають різні можливості та вже сформовані бюджети.

Важливо! Наразі у червоній зоні карантину 9 регіонів: Одеська, Миколаївська, Київська, Сумська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області.

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