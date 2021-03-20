У Зеленского прокомментировали протест в поддержку Стерненко
Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся 20 марта на Банковой. По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.
Источник:"Украинская правда"
Однако Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам.
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Реакция ОП
По словам Подоляка, Зеленский пообещал, что последствия протестов вскоре ликвидируют. Разбитое стекло поменяют, а надписи со стен смоют.
В ОПУ в субботу были сотни людей – большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных молодых людей попытаются использовать обычных протестующих в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции,
– убеждает Подоляк.
Протесты в поддержку Стерненко: что известно
- Протестующие требовали освобождения Стерненко, бросали в здание файеры и разбили стекла. Кульминацией митинга был салют.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал протесты провокациями. Однако он признал, что большинство участников акции вели себя спокойно и мирно. По его словам, было несколько десятков человек, которые будут нести ответственность за повреждение здания.
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