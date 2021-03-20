Протест в поддержку активиста Сергея Стерненко состоялся 20 марта на Банковой. По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.

Однако Подоляк отметил, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам.

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Реакция ОП

По словам Подоляка, Зеленский пообещал, что последствия протестов вскоре ликвидируют. Разбитое стекло поменяют, а надписи со стен смоют.

В ОПУ в субботу были сотни людей – большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных молодых людей попытаются использовать обычных протестующих в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции,

– убеждает Подоляк.

Протесты в поддержку Стерненко: что известно

Протестующие требовали освобождения Стерненко, бросали в здание файеры и разбили стекла. Кульминацией митинга был салют.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал протесты провокациями. Однако он признал, что большинство участников акции вели себя спокойно и мирно. По его словам, было несколько десятков человек, которые будут нести ответственность за повреждение здания.

Обратите внимание! Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы за якобы похищение экс-депутата райсовета Сергея Щербича. В частности, активист, мол, сделал это, чтобы завладеть 300 гривнами депутата. Сам Стерненко убежден, что дело – политизировано.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала