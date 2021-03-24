Закінчення повноважень президента: у Зеленського пояснили курйозне розпорядження
Володимир Зеленський звільнив голову Кропивницької райдержадміністрації Аллу Поліщук через закінчення строку повноважень президента. Така причина здивувала користувачів соцмереж, однак у Зеленського все пояснили.
Річ у тім, що Поліщук призначили 6 березня 2015 року. Тобто Зеленський мав на увазі, що закінчились повноваження п'ятого президента Петра Порошенка.
До теми Повноваження президента закінчились: чому розпорядження Зеленського розвеселило мережу
Що кажуть в Офісі Президента
Зауважимо, що знання українського законодавства та вміння користуватися пошуковими сервісами можуть допомогти у відповідях на безліч питань,
– заявили у Зеленського.
Додамо, насправді президенти рідко звільняють чиновників з таким формулюванням. Особливо, якщо ті кілька років працюють за нового глави держави.
Розпорядження Зеленського / Фото ОП
Як на розпорядження президента реагували соцмережі
Користувачів соцмереж розвеселило розпорядження Зеленського, хоча й всі одразу зрозуміли, про що мовилось:
- "Лажі" бувають у багатьох. Однак ця – особливо смішна."
- "Згадалось: перше слово дорожче другого..."
- "Невже це воно і є? Те саме, якого ми так давно чекали. Те саме: якщо порушу закон, піду".
- "Я втомився, я йду".
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