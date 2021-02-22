Вице-премьера Украины Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Инцидент произошел в Абу-Даби на международной военно-технической выставке. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил: перед тем, как делать выводы, следует выслушать самого Уруского. Да и в условиях мероприятия за рубежом теоретически сфотографировать могли кого угодно с кем угодно.

Об этом сообщил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30".

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Не думаю, что были переговоры с Кадыровым, – Тимошенко

Заместитель Ермака сообщил, что видел пост главы правительства Дениса Шмыгаля с требованием объяснений. По мнению Тимошенко, именно Кабмин должен делать какие-то выводы – однако обязательно дождаться объяснений от Уруского.

Я не думаю, что у Уруского были какие-то переговоры с Кадыровым, поэтому мне трудно комментировать. По моему мнению, там вообще не было встречи,

– сказал Тимошенко.

Кадыров мог и не узнать Уруского

На вопрос, что бы сам Тимошенко делал в такой ситуации, заместитель председателя ОПУ конкретно не ответил. Однако заверил, что Кадырова идентифицировал бы 100%. Однако, отметил Тимошенко, сам Кадыров мог не узнать украинского чиновника, ведь тот был в маске.

Я не знаю, как комментировать, когда ты находишься на международной выставке, ты можешь встретиться с кем угодно, пройти недалеко от человека и тебя сфотографируют. Такие случаи бывают,

– сказал Тимошенко.

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Что сказал о фото сам Урусьий

Отметим, ранее Денис Шмигаль в заметке в фейсбуке требовал объяснений от Уруского через фото с Кадыровым. Сам Уруский заверил – тоже через соцсети, что никаких контактов с главой Чечни у него не было.

Вместе на фото и видео, объясняет чиновник, с представителем России на выставке оказались из-за алфавитного порядка размещения гостей. Организаторам украинская делегация уже обратила на это внимание.