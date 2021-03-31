Лидеры стран "нормандской четверки" провели переговоры без украинского президента Владимира Зеленского. Обсуждали, в частности, ситуацию на Донбассе. Что об этом думают в Офисе Президента – читайте дальше.

У Зеленского отметили что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины. Такую позицию высказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Обратите внимание Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс

Кто участвовал в переговорах:

французский президент Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Ангела Меркель;

президент России Владимир Путин.

Позиция Офиса Президента

В ОП подчеркнули, что лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции касательно ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране.

Мендель отметила, что представители Франции, Германии и России обсуждали, в частности, борьбу с COVID-19, ситуацию на Ближнем Востоке, а также упоминали Донбасс.

Офис Президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня. Тем более в переговорах, в которых участвует российская сторона,

– пояснила она.

И заверила, что Украина будет продолжать переговоры со странами нормандского формата на разных уровнях. Ведь у Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем.

"ЕС отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины", – отметила пресс-секретарь украинского президента.

Справка. Меркель и Макрон призвали Россию вернуться к переговорам в нормандском формате. Они напомнили, что Россия должна взять ответственность за прекращение огня.