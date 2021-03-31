У Зеленского отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона
Лидеры стран "нормандской четверки" провели переговоры без украинского президента Владимира Зеленского. Обсуждали, в частности, ситуацию на Донбассе. Что об этом думают в Офисе Президента – читайте дальше.
Источник:УП
У Зеленского отметили что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины. Такую позицию высказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обратите внимание Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс
Кто участвовал в переговорах:
- французский президент Эммануэль Макрон;
- канцлер Германии Ангела Меркель;
- президент России Владимир Путин.
Позиция Офиса Президента
В ОП подчеркнули, что лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции касательно ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране.
Мендель отметила, что представители Франции, Германии и России обсуждали, в частности, борьбу с COVID-19, ситуацию на Ближнем Востоке, а также упоминали Донбасс.
Офис Президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня. Тем более в переговорах, в которых участвует российская сторона,
– пояснила она.
И заверила, что Украина будет продолжать переговоры со странами нормандского формата на разных уровнях. Ведь у Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем.
"ЕС отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины", – отметила пресс-секретарь украинского президента.
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