В Офисе Президента приветствовали решение правительства уволить заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. У Зеленского отметили, что чиновник не только хотел избежать ответственности, но и пользовался для этого своим статусом во власти.

Оправданий поведению Немилостивого быть не может

У главы государства похвалили реакцию правительства на инцидент и назвали ее быстрой и однозначной. Позицию Офиса Президента Украины обнародовали на сайте.

Важно Кабмин уволил заместителя министра Уруского Виталия Немилостивого за пьяный дебош

Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В ОПУ пригрозили чиновникам последствиями за нарушение закона

В ОПУ отмечают, что принадлежность к кругу чиновников не должна использоваться, как защита от закона. Такими последствиями пригрозили каждому нарушителю на высокой должности. Особенно пристально будут следить за нарушениями коррупционного характера.

Увольнение Немилостивого – это лишь начало. Обязательно должна наступить и быть предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции,

– заметил Машовец.

Правительство уволило Немилостивого 21 января

Отметим, что на внеочередном заседании 21 января Кабмин принял решение об увольнении Виталия Немилостивого. С таким шагом ранее согласился и его непосредственный руководитель вице-премьер Олег Уруский.

Коротко об инциденте с нетрезвым Немилостивым