Человек потерял адекватность, – у Зеленского отреагировали на инцидент с Немилостивым
В Офисе Президента приветствовали решение правительства уволить заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. У Зеленского отметили, что чиновник не только хотел избежать ответственности, но и пользовался для этого своим статусом во власти.
Оправданий поведению Немилостивого быть не может
У главы государства похвалили реакцию правительства на инцидент и назвали ее быстрой и однозначной. Позицию Офиса Президента Украины обнародовали на сайте.
Важно Кабмин уволил заместителя министра Уруского Виталия Немилостивого за пьяный дебош
Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию,
– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.
В ОПУ пригрозили чиновникам последствиями за нарушение закона
В ОПУ отмечают, что принадлежность к кругу чиновников не должна использоваться, как защита от закона. Такими последствиями пригрозили каждому нарушителю на высокой должности. Особенно пристально будут следить за нарушениями коррупционного характера.
Увольнение Немилостивого – это лишь начало. Обязательно должна наступить и быть предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции,
– заметил Машовец.
Правительство уволило Немилостивого 21 января
Отметим, что на внеочередном заседании 21 января Кабмин принял решение об увольнении Виталия Немилостивого. С таким шагом ранее согласился и его непосредственный руководитель вице-премьер Олег Уруский.
Коротко об инциденте с нетрезвым Немилостивым
- Автомобиль Немилостивого остановили патрульные вечером 20 января. Чиновника заподозрили в вождении в нетрезвом состоянии.
- Водитель протокол составлять отказался, а вместо этого полез в драку с полицейскими.
- Также он угрожал правоохранителям своей должностью.
- На замминистра составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и даже надели наручники.
- Немилостивый после инцидента написал заявление об отставке.
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