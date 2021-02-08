В Офисе Президента отсутствует информация относительно денег, собранных на счетах фондов борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, нет данных по международному аудиту этих фондов, о котором заявляли летом 2020 года.

Об этом издание сообщает со ссылкой на ответы Офиса Президента на запросы. Речь идет о проекте по сбору денег, в частности, от крупного бизнеса для борьбы с коронавирусом, который стартовал 16 марта 2020 года.

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Деньги от олигархов на борьбу с эпидемией: что выяснили журналисты

Издание напоминает, что тогда в ОП за одним столом собрали олигархов и представителей крупного бизнеса – Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Юрия Косюка.

Чтобы собирать деньги, нужна была благотворительная организация. Свой менеджмент и счета согласился предоставить одесский фонд "Корпорация монстров".

Однако через месяц "Корпорация монстров" и Офис Президента перестали сотрудничать.

Остатки денег олигархов "Корпорация монстров" передала фонду "Прайм". Фонду, который специально для этого оперативно купил бизнесмен, приближенный к представителям ОП, Борис Баум,

– сообщает Bihus.Info.

Журналисты заявляют также, что в мае заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отчитался о собранных фондом 374,6 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом. Хотя ранее Владимир Зеленский говорил о потребности в 12 миллиардах.

Что известно об аудите фонда

Издание отмечает, что 10 августа на запрос издания относительно использования денег в Офисе Президента ответили, что тогда начался международный независимый аудит работы фондов, привлеченных к борьбе с COVID-19.

"Тогда же в ОП пообещали, что в случае согласия представителей всех фондов – результаты аудита будут обнародованы", – отмечают журналисты. Теперь там сообщают об отсутствии такой информации в принципе.

Обратите внимание! Подробнее о договоренности Зеленского с украинским бизнесом по борьбе с коронавирусом в марте 2020 года читайте по ссылке.