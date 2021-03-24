Владимир Зеленский уволил председателя Кропивницкой райгосадминистрации Аллу Полищук из-за окончания срока полномочий президента. Такая причина удивила пользователей соцсетей, однако у Зеленского все объяснили.

Дело в том, что Полищук назначили 6 марта 2015 года. То есть Зеленский имел в виду, что закончились полномочия пятого президента Петра Порошенко.

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Что говорят в Офисе Президента

В соответствии с приказом о местных госадминистрациях, главы учреждений назначает президент на срок своих полномочий. Если выбирают нового главу государства, главы местных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения новых.

Заметим, что знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов,

– заявили у Зеленского.

Добавим, на самом деле президенты редко увольняют чиновников с такой формулировкой. Особенно, если те несколько лет работают при новом главе государства.



Распоряжение Зеленского / Фото ОП

Как на распоряжение президента реагировали соцсети

Пользователей соцсетей развеселило распоряжение Зеленского, хотя и все сразу поняли, о чем говорилось:

"Лажи" бывают у многих. Однако эта – особенно смешная."

"Вспомнилось: первое слово дороже второго..."

"Неужели это оно и есть? То самое, которого мы так давно ждали. То же: если нарушу закон, уйду".

"Я устал, я ухожу".

Обратите внимание! В феврале Зеленский также попал в конфуз. Глава государства хотел поздравить Китай с Новым годом, но опубликовал фото из Непала.