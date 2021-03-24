Окончание полномочий президента: у Зеленского объяснили курьезное распоряжение
Владимир Зеленский уволил председателя Кропивницкой райгосадминистрации Аллу Полищук из-за окончания срока полномочий президента. Такая причина удивила пользователей соцсетей, однако у Зеленского все объяснили.
Источник:Офис Президента
Дело в том, что Полищук назначили 6 марта 2015 года. То есть Зеленский имел в виду, что закончились полномочия пятого президента Петра Порошенко.
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Что говорят в Офисе Президента
В соответствии с приказом о местных госадминистрациях, главы учреждений назначает президент на срок своих полномочий. Если выбирают нового главу государства, главы местных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения новых.
Заметим, что знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов,
– заявили у Зеленского.
Добавим, на самом деле президенты редко увольняют чиновников с такой формулировкой. Особенно, если те несколько лет работают при новом главе государства.
Распоряжение Зеленского / Фото ОП
Как на распоряжение президента реагировали соцсети
Пользователей соцсетей развеселило распоряжение Зеленского, хотя и все сразу поняли, о чем говорилось:
- "Лажи" бывают у многих. Однако эта – особенно смешная."
- "Вспомнилось: первое слово дороже второго..."
- "Неужели это оно и есть? То самое, которого мы так давно ждали. То же: если нарушу закон, уйду".
- "Я устал, я ухожу".
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