У Зеленского обещают привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы США
Украинские власти сделают все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в президентские выборы в США. Андрей Ермак заверил, что партийная принадлежность не будет иметь никакого значения.
Власти Украины обещают не обойти вниманием вмешательство в выборы США
Вмешательство украинцев в выборы президента Соединенных Штатов будет наказано. Об этом в твиттере заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Для ясности – независимо от партийной принадлежности администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США,
– написал Ермак.
К слову, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.
Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список 7 украинцев и 4 информационных ресурса.
Кто попал под санкции США
- Экс-нардеп Андрей Деркач, которого Вашингтон называет российским агентом;
- нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский;
- экс-нардеп Александр Онищенко;
- бывший прокурор Константин Кулик;
- помощники Деркача – Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук;
- экс-работник посольства США в Украине Андрей Телиженко.
Все ограничения наложили из-за вмешательства этих людей в избирательный процесс в США.
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