Украинские власти сделают все возможное для привлечения к ответственности виновных во вмешательстве в президентские выборы в США. Андрей Ермак заверил, что партийная принадлежность не будет иметь никакого значения.

Власти Украины обещают не обойти вниманием вмешательство в выборы США

Вмешательство украинцев в выборы президента Соединенных Штатов будет наказано. Об этом в твиттере заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Для ясности – независимо от партийной принадлежности администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США,

– написал Ермак.

К слову, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Напомним, 11 января Вашингтон включил в санкционный список 7 украинцев и 4 информационных ресурса.

Кто попал под санкции США

Экс-нардеп Андрей Деркач, которого Вашингтон называет российским агентом;

нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский;

экс-нардеп Александр Онищенко;

бывший прокурор Константин Кулик;

помощники Деркача – Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук;

экс-работник посольства США в Украине Андрей Телиженко.

Все ограничения наложили из-за вмешательства этих людей в избирательный процесс в США.