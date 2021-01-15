В команде Владимира Зеленского недовольны переговорами министра здравоохранения Максима Степанова по вакцин от COVID-19. Поэтому к этому процессу активно подключился Офис Президента.

Работой Степанова по закупке вакцины недовольны

Компании Pfizer и Moderna 8 месяцев ждали каких-либо запросов от Минздрава. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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С AstraZeneka другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это усложняет переговоры из-за политической составляющей,

– отметил собеседник.

Кого еще привлекли к переговорному процессу

Сейчас Офис Президента включился в процесс переговоров. Кроме того, всем украинским послам также поручили вести переговоры.

Сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой,

– рассказали.

Профильный заместитель председателя Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила СМИ информацию, что вопросом поставки вакцины в Украине занимаются на разных уровнях, в том числе Офис Президента.

По ее словам, об этом говорили с президентами Франции, Литвы и Португалии. В переговорах участвовали вице-премьер Ольга Стефанишин и украинские посольства.

Обратите внимание! Между Минздравом и "Медзакупками" недавно разгорелся скандал из-за закупки вакцин от коронавируса. В госпредприятии говорят, что Степанов единолично определил поставщика вакцины, и закупил ее значительно дороже, чем мог бы. В министерстве отвечают, что такие заявления только ухудшают ситуацию в переговорах по получению Украиной вакцины.