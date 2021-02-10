Владимира Зеленского совсем не смущает то, что Дмитрий Разумков приблизился к нему в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты. Глава государства относится к этому спокойно.

У Владимира Зеленского пока нет времени для мыслей о следующих президентских выборах. Об этом сообщил антикризисный советник главы ОП Михаил Подоляк.

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С рейтингами часто играют

Политтехнолог отметил, что рейтинги – это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство.

Президент относится к этому совершенно спокойно – как к типичной борьбе ради борьбы в рамках старой политики (это же всегда у нас было на протяжении многих лет). Кто там получил в рейтингах процент или два – неважно (и не просто для президента неважно, а для общества неважно),

– сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что у Владимира Зеленского нет времени думать о следующих президентских выборах. По его словам, кто думает о выборах – тот не может принимать принципиальных решений.

Отдельная позиция Разумкова по ряду вопросов

Советник главы ОП добавил, что отдельная позиция Дмитрия Разумкова по ряду вопросов не является катастрофой. Ведь все, кто пришли к власти вместе с главой государства, давали обществу обещания, которых должны придерживаться.

Политтехнолог также опроверг информацию о том, что между Банковой и Верховной Радой есть напряжение из-за отдельной позиции спикера по ряду вопросов. Он заверил, что между ОП и Радой сохраняется "рабочая коммуникация", которая, впрочем, не исключает острых дискуссий".

Обратите внимание! Согласно исследованию Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года, больше всего украинцев доверяют спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Его рейтинг доверия составляет 32%, он обошел президента Владимира Зеленского.

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