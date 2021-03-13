У Зеленского не будет другого выхода, кроме закрытия страны на новый карантин, – Овдиенко
Украина в годовщину первого локдауна может снова объявить о введении жестких карантинных ограничений. В частности, это будет предусматривать остановку поездов и городского транспорта.
Источник:24 канал
Журналист Артем Овдиенко предположил, что власти будут вынуждены это сделать. Все из-за низкого темпа вакцинации против COVID-19 и новой волны пандемии, усиленной британским штаммом, которая уже накрыла Украину.
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Как отметил журналист, Владимир Зеленский убеждал, что вакцинация является более эффективной, чем введение локдауна. Именно поэтому, по словам президента, нужно сосредоточиться на прививках, а не на запретах для населения.
Однако, как мы видим, темпы вакцинации сейчас у нас на грани статистической погрешности. Поэтому, что бы там Зеленский ни говорил, но, похоже, у него просто не будет другого выхода, кроме как вскоре закрыть страну на новый карантин,
– предположил журналист.
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