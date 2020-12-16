Украинцы назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Такое мнение высказали 42% людей. Однако 20% граждан считают главу государства политиком года.

Разочаровались всеми политиками 5% украинцев. Зато 17% не назвали никого. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

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Кого украинцы считают разочарованием

Еще 10% считают разочарованием пятого президента Петра Порошенко,

Одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера Алексея Гончарука – по 2%.

Бывшего лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука – 1%.

Зеленский – Политик года

По данным опроса, 20% украинцев считают Зеленского политиком года. Однако показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. В 2019 году так считали 46% людей.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.