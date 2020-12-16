Зеленского назвали политиком года, но и главным разочарованием: опрос
Украинцы назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Такое мнение высказали 42% людей. Однако 20% граждан считают главу государства политиком года.
Разочаровались всеми политиками 5% украинцев. Зато 17% не назвали никого. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.
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Кого украинцы считают разочарованием
- Еще 10% считают разочарованием пятого президента Петра Порошенко,
- Одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера Алексея Гончарука – по 2%.
- Бывшего лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука – 1%.
Зеленский – Политик года
По данным опроса, 20% украинцев считают Зеленского политиком года. Однако показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. В 2019 году так считали 46% людей.
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