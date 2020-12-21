Президента Украины Владимира Зеленского признали и политиком года, и неудачником. Политологи заверили, что такая статистика их не удивляет. Президенту посоветовали активизироваться в 2021 году.

Падение рейтинга Зеленского в 2020 году прежде всего связано с кризисными тенденциями. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала рассказал, что все из-за эпидемии и проблем в экономической сфере.

К теме Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года

"Эти тенденции могут продолжаться и в 2021 году, поэтому Зеленскому надо активизироваться", – сказал Фесенко.

Я думаю, что 2021 год он посвятит тому, чтобы вновь продемонстрировать себя и активным, и незаурядным политиком, ведь иначе проблемы могут обостриться,

– заверил политолог.

Почему Зеленский – неудачник и политик года одновременно

Фесенко заверил, что неудачниками года и политиками года обычно называют именно президентов.

Президенты наиболее рейтинговые, но в них контраст – те, кто поддерживают его, называют политиком года, а те, кто против, – неудачником. Именно поэтому возникает парадоксальная ситуация – он и политик года, и неудачник,

– пояснил политолог.

По словам Фесенко, среди тех, кто против Зеленского: