"Зеленскому надо активизироваться": почему президента назвали неудачником года
Президента Украины Владимира Зеленского признали и политиком года, и неудачником. Политологи заверили, что такая статистика их не удивляет. Президенту посоветовали активизироваться в 2021 году.
Падение рейтинга Зеленского в 2020 году прежде всего связано с кризисными тенденциями. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала рассказал, что все из-за эпидемии и проблем в экономической сфере.
К теме Зеленский в еще одном рейтинге стал политиком и неудачником года
"Эти тенденции могут продолжаться и в 2021 году, поэтому Зеленскому надо активизироваться", – сказал Фесенко.
Я думаю, что 2021 год он посвятит тому, чтобы вновь продемонстрировать себя и активным, и незаурядным политиком, ведь иначе проблемы могут обостриться,
– заверил политолог.
Почему Зеленский – неудачник и политик года одновременно
Фесенко заверил, что неудачниками года и политиками года обычно называют именно президентов.
Президенты наиболее рейтинговые, но в них контраст – те, кто поддерживают его, называют политиком года, а те, кто против, – неудачником. Именно поэтому возникает парадоксальная ситуация – он и политик года, и неудачник,
– пояснил политолог.
По словам Фесенко, среди тех, кто против Зеленского:
- сторонники Медведчука – они обвиняют его в том, что Зеленский не согласился на мир на условиях Путина;
- сторонники Порошенко, обвиняющие Зеленского в капитуляции.
Поделиться новостью