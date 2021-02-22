У Зеленского нашли виновных во вспышке коронавируса на Прикарпатье
В Ивано-Франковской области на прошлой неделе зафиксировали вспышку коронавируса. В Офисе Президента в ухудшении эпидемиологической ситуации обвиняют туристов, приехавших на праздники в Буковель.
Источник:24 канал
Новую волну COVID-19 ожидали 5 – 10 февраля, но она началась чуть позже. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко во время форума "Украина.30".
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В регион выехал главный санврач Виктор Ляшко
По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал Буковель и иностранные туристы. И потом это начало расходиться через местное население,
– отметил Кирилл Тимошенко.
Он заверил, что власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней эпидемиологическая ситуация на Прикарпатье улучшится.
"Кровати нашли, техника есть, кислород есть – надеюсь, что мы собьем эту волну. Мы готовимся и в других областях, потому что видим, что в Черновцах и области начинается некоторый подъем", – добавил заместитель главы ОП.
Медики критикуют власть
В то же время медики поддерживают версию Офиса Президента о праздниках и туристах. Тем не менее, они также и критикуют центральную власть за поздние решения.
По мнению врачей, карантин был бы уместным до Нового года, а не после.
Тяжелая ситуация с COVID-19 на Прикарпатье: коротко
- В Ивано-Франковской области сейчас сохраняется один из крупнейших уровней заболеваемости коронавирусом в течение последних двух недель.
- В центральной городской больнице Ивано-Франковска – почти критическая ситуация. Пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей.
- С 22 февраля на Прикарпатье действует красная зона карантина.
- В Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь. Он готов к приему больных.
- За предыдущие сутки, 21 февраля, в области выявили 515 новых случаев заражения коронавирусом.
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