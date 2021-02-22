В Ивано-Франковской области на прошлой неделе зафиксировали вспышку коронавируса. В Офисе Президента в ухудшении эпидемиологической ситуации обвиняют туристов, приехавших на праздники в Буковель.

Новую волну COVID-19 ожидали 5 – 10 февраля, но она началась чуть позже. Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко во время форума "Украина.30".

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В регион выехал главный санврач Виктор Ляшко

По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал Буковель и иностранные туристы. И потом это начало расходиться через местное население,

– отметил Кирилл Тимошенко.

Он заверил, что власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней эпидемиологическая ситуация на Прикарпатье улучшится.

"Кровати нашли, техника есть, кислород есть – надеюсь, что мы собьем эту волну. Мы готовимся и в других областях, потому что видим, что в Черновцах и области начинается некоторый подъем", – добавил заместитель главы ОП.

Медики критикуют власть

В то же время медики поддерживают версию Офиса Президента о праздниках и туристах. Тем не менее, они также и критикуют центральную власть за поздние решения.

По мнению врачей, карантин был бы уместным до Нового года, а не после.

Тяжелая ситуация с COVID-19 на Прикарпатье: коротко