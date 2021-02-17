Зеленского развели, как ребенка, – Шабунин назвал жесткие последствия увольнения Сытника
Правительство утвердило законопроект, которым увольняет действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Такова реакция Владимира Зеленского на начало расследования относительно закупки вакцины против COVID-19.
Источник:24 канал
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем видеоблоге "Право на достоинство" назвал это идиотизмом. По его словам, производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия.
Больше здесь Зеленский слушает отбросов: как увольнение Сытника повлияет на сотрудничество с США и Европой
Он объяснил: "Соответственно как-либо повлиять на закупку вакцины у НАБУ не было никакой возможности. Даже непонятно почему было такое желание".
Люди, которые вложили этот мусор в голову президенту, развели его, как ребенка. Правда, это никак не оправдывает Зеленского. В итоге это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец читать,
– сказал Шабунин.
Какими могут быть последствия
- Власть достигнет этой историей окончательной утраты доверия международных партнеров. Денег МВФ не будет, потому что это нарушение меморандума, который Зеленский собственноручно подписывал.
- Отношений с США нормальных не будет, а значит и сближения с НАТО тоже не будет. Приоритетность антикоррупции администрация Байдена отметила в первой же официальной коммуникации с Украиной.
- С евроинтеграцией тоже проблем станет значительно больше. О важности антикоррупции в ЕС заявляли на всех возможных уровнях, в последний раз – Европарламент в своей резолюции.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" на 24 канале:
Увольнение Артема Сытника: что известно
15 февраля Кабинет Министров одобрил законопроект, который предусматривает увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
В СМИ появилось сообщение, что на увольнении Сытника якобы настаивал президент Владимир Зеленский. Все потому, что НАБУ якобы открыло уголовное дело из-за злоупотреблений при закупке вакцины против коронавируса.
Пока будут выбирать нового директора НАБУ, учреждение будет возглавлять первый заместитель директора главы НАБУ – Гизо Углава.
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