Правительство утвердило законопроект, которым увольняет действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Такова реакция Владимира Зеленского на начало расследования относительно закупки вакцины против COVID-19.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем видеоблоге "Право на достоинство" назвал это идиотизмом. По его словам, производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия.

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Он объяснил: "Соответственно как-либо повлиять на закупку вакцины у НАБУ не было никакой возможности. Даже непонятно почему было такое желание".

Люди, которые вложили этот мусор в голову президенту, развели его, как ребенка. Правда, это никак не оправдывает Зеленского. В итоге это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец читать,

– сказал Шабунин.

Какими могут быть последствия

Власть достигнет этой историей окончательной утраты доверия международных партнеров. Денег МВФ не будет, потому что это нарушение меморандума, который Зеленский собственноручно подписывал.

Отношений с США нормальных не будет, а значит и сближения с НАТО тоже не будет. Приоритетность антикоррупции администрация Байдена отметила в первой же официальной коммуникации с Украиной.

С евроинтеграцией тоже проблем станет значительно больше. О важности антикоррупции в ЕС заявляли на всех возможных уровнях, в последний раз – Европарламент в своей резолюции.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" на 24 канале:

Увольнение Артема Сытника: что известно

15 февраля Кабинет Министров одобрил законопроект, который предусматривает увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

В СМИ появилось сообщение, что на увольнении Сытника якобы настаивал президент Владимир Зеленский. Все потому, что НАБУ якобы открыло уголовное дело из-за злоупотреблений при закупке вакцины против коронавируса.

Пока будут выбирать нового директора НАБУ, учреждение будет возглавлять первый заместитель директора главы НАБУ – Гизо Углава.