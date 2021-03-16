Артем Сытник, скорее всего, останется директором Национального антикоррупционного бюро до конца своей каденции. Срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.

О том, что Сытник останется на посту, рассказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Так он прокомментировал решение Верховной Рады передать в КСУ законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР.

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Полномочия Сытника и так истекают в 2022 году. Остался всего год. Пока мы одобрим законопроект, увидим, что произойдет,

– заявил Вениславский.

Он пояснил, что законопроект об увольнении Сытника еще не одобрили в первом чтении, поэтому прогнозировать судьбу директора НАБУ пока рано.

Что известно об увольнении Сытника

В августе 2021 года КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

Все потому, что президент Украины не имеет полномочий назначать директора бюро. То есть Петр Порошенко превысил свои полномочия, когда издал указ о назначении Сытника.

По данным суда, назначить Сытника мог только Кабинет Министров.

Обратите внимание! 16 марта парламент направил в КСУ законопроект о назначении и увольнении руководителей НАБУ и ГБР. Согласно ему, кандидатов будет выбирать конкурсная комиссия. Дальше выбирать будущего руководителя будет президент. Он будет подавать свою кандидатуру на рассмотрение Верховной Рады.