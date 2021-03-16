У Зеленского говорят, что Сытник может досидеть свою каденцию в НАБУ
Артем Сытник, скорее всего, останется директором Национального антикоррупционного бюро до конца своей каденции. Срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.
Источник:PavlovskyNews
О том, что Сытник останется на посту, рассказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский. Так он прокомментировал решение Верховной Рады передать в КСУ законопроект о назначении директоров НАБУ и ГБР.
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Полномочия Сытника и так истекают в 2022 году. Остался всего год. Пока мы одобрим законопроект, увидим, что произойдет,
– заявил Вениславский.
Он пояснил, что законопроект об увольнении Сытника еще не одобрили в первом чтении, поэтому прогнозировать судьбу директора НАБУ пока рано.
Что известно об увольнении Сытника
- В августе 2021 года КСУ признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.
- Все потому, что президент Украины не имеет полномочий назначать директора бюро. То есть Петр Порошенко превысил свои полномочия, когда издал указ о назначении Сытника.
- По данным суда, назначить Сытника мог только Кабинет Министров.
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