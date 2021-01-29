Зеленський оновив Нацради реформ: хто потрапив до органу
Президент Володимир Зеленський 29 січня змінив склад Національної ради реформ. До органу ввели низку політиків, а також кількох виключили.
Джерело: Офіс Президента
Так, вже оприлюднили указ президента.
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Кого ввели до складу Нацради реформ
- Туди ввели заступників глави Офісу Президента Ігоря Жовкву та Юлію Свириденко,
- голову Національного банку України Кирила Шевченка,
- президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.;
- для розгляду окремих питань ввели першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка,
- міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну,
- міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка,
- міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Кого виключили з Нацради реформ
- Ексзаступника у справах ветеранів Сергія Бессараба,
- колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець,
- заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів,
- колишнього виконувача обов'язків міністра освіти Любомиру Мандзій,
- ексглаву НБУ Якова Смолія.
Що таке Нацрада реформ?Це консультативний орган при президентові. Нацраду очолює Зеленський. Орган планує, узгоджує позиції щодо стратегії реформ та спостерігає за їх реалізацією. Глава держави затвердив персональний склад Нацради у червні 2020 року.
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