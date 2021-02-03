Володимир Зеленський ініціював санкції, згідно з якими заблокували телеканали Віктора Медведчука ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Цим рішенням він точно завоював повагу більшості українців, зокрема й прихильників 5 президента Петра Порошенка.

Джерело: 24 канал

Політичний аналітик Дмитро Литвин запевнив, що Зеленський лише одними санкціями, які навіть не обговорювали ЗМІ напередодні, зміг змінити ставлення суспільства до нього. Це рішення стало для президента "унікальним".

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На блокування телеканалів Медведчука, за словами Литвина, українці чекали довго. Він розповів, що цим рішенням Зеленський досягнув:

великої аудиторії Петра Порошенка;

нейтральної аудиторії, яка була близькою до Порошенка, "Голосу" чи інших політичних сил;

аудиторії ОПЗЖ, яка завжди критикувала його.

Аудиторії Порошенка він показав, що він ще крутіший. Аудиторії людей, які були посередині – що може прийняти сильне рішення,

– пояснив Литвин.

Водночас політичний аналітик сказав, що 3 категорія – аудиторія ОПЗЖ – також програла у цій ситуації.

"Зеленський їм показав, що їхня агітація про те, що "він такий, як і Порошенко" – розсипалася", – наголосив експерт.

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Порошенко б цього не зробив ніколи, – Литвин

Литвин запевнив, що Зеленський зробив те, чого б Порошенко не зробив ніколи.

"Рішення просте – лише за 1 день прийняли, але воно емоційно забезпечило доступ Зеленського до усіх груп суспільства. Саме тому до президента зараз багато уваги, адже це гарне рішення", – підсумував політичний аналітик.

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