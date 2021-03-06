Український президент Володимир Зеленський відреагував на ДТП під польським Кашице. Аварія забрала життя 6 українців, понад 30 – у лікарні.

Глава держави наголосив, що українські консули перебувають на місці трагедії. "Робимо все можливе для надання допомоги", – запевнив він. Деталі Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 6 українців загинули – фото "Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице", – написав Зеленський у твітері Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021 Новина доповнюється….