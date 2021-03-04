Паперові трудові книжки в Україні остаточно скасували
Президент підписав закон про скасування паперових трудових книжок. Відтак облік трудового стажу будуть вести онлайн. Втім, тим, хто все ж захоче користуватися паперовими трудовими, цього не заборонятимуть.
Источник:Офіс Президента
За соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении проголосовала почти месяц назад – 5 февраля. Сейчас его подписал Владимир Зеленский.
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Что изменится без бумажных трудовых
Законе №3623 вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Электронные рег будут доступны всем желающим.
Документ предусматривает:
- граждане не обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;
- работодателям в свою очередь не нужно ее проверять или хранить.
Поэтому подделать данные о стаже или элементарно потерять трудовую книжку будет невозможно.
Впрочем запрещать пользоваться трудовыми книжками власть не собирается. Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.
Планируется, что полностью новой модели Украины перейдет только с 2025 года. К тому времени параллельно будут использовать как бумажные трудовые книжки, так и электронные.
Как тогда считать пенсии
- В электронных реестрах информация о трудовом стаже всех Украинских является с 2000 года.
- Для расчета пенсий или других социальных выплат используются именно эти данные.
- Граждане могут легко получить электронный документ с информацией о своем стаж в интернете.
- Этот документ они могут предоставить работодателю, если ему важно проверить стаж
- Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, создана возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.
- Тогда хранить трудовую книжку, как носитель информации не требуется.
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