Президент підписав закон про скасування паперових трудових книжок. Відтак облік трудового стажу будуть вести онлайн. Втім, тим, хто все ж захоче користуватися паперовими трудовими, цього не заборонятимуть.

За соответствующий законопроект Верховная Рада во втором чтении проголосовала почти месяц назад – 5 февраля. Сейчас его подписал Владимир Зеленский.

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Что изменится без бумажных трудовых

Законе №3623 вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Электронные рег будут доступны всем желающим.

Документ предусматривает:

граждане не обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку;

работодателям в свою очередь не нужно ее проверять или хранить.

Поэтому подделать данные о стаже или элементарно потерять трудовую книжку будет невозможно.

Впрочем запрещать пользоваться трудовыми книжками власть не собирается. Если кто-то все же захочет сохранить информацию о своем стаже в трудовых книжках, можно просить своего работодателя делать в ней записи и ставить штампы.

Планируется, что полностью новой модели Украины перейдет только с 2025 года. К тому времени параллельно будут использовать как бумажные трудовые книжки, так и электронные.

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