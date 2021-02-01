На думку президента Володимира Зеленського, в Україні вже багато зробили для боротьби з корупцією. Зокрема, запустили роботу ВАКС, планують реформування судової системи та СБУ.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський відзначив, що влада запустила роботу Антикорупційного суду. Щоправда, президент незадоволений ВАКС на 100%, але запевняє, що є "піймані корупціонери, які отримали вироки".

Читайте також Повертати ядерний статус України неправильно, – Зеленський

Зеленський про "війну" з Конституційним Судом

Зеленський звернув увагу на повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення чиновників. Однак потім, за словами президента, почалась війна з Конституційним Судом.

Я поставив на кін все, що стосується мого президенства. Ми діяли швидко, жорстко. Ми повернули повноваження НАЗК, е-декларування,

– наголосив глава держави.

Гарант зізнався, що це складно. У цьому Зеленський звинуватив попередню владу, яка нібито змінила законодавство.

"Все так побудовано, що ви не можете нічого зробити. Ні я як Президент. Ніхто. Це неможливо. Навіть якщо корупціонер, навіть якщо це Голова КСУ", – додав очільник країни.

Що каже Зеленський про інші ініціативи

Президент нагадав про реформу Служби безпеки України, яку парламент схвалив за основу.

Крім того, Зеленський розповів про створення Бюро економічної безпеки, реформу Генпрокуратури та судову реформу.

"Велика судова реформа, до якої ніколи ні в кого не доходили руки. А з цього починається довіра бізнесу – як українського, так і західних інвесторів – до України. Ця реформа буде складатися з багатьох законів", – підсумував гарант.

Важливо Зараз Україна, а наступними можуть бути США: Зеленський про війну з Росією