Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за п'яне водіння
Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, у документі йдеться про збільшення штрафів за п'яне водіння.
Источник:Офіс Президента
Верховна Рада ухвалила цей закон ще 16 лютого 2021 року. Тепер його підписав і президент.
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Закон передбачає збільшення штрафів за
- порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами;
- недотримання обмежень швидкості руху;
- проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;
- залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
- керування транспортним засобом людиною, яка не має відповідних документів на право водіння.
Про що ще йдеться у документі
- Ним посилили адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.
- Посилена відповідальність тепер буде і за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.
- Документ дає змогу поліцейським використовувати засоби відеозапису з обов'язковим долученням цих матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.
- Крім того, поліція може зупинити транспорт для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.
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Відповідальність за керування автомобілем в стані сп'яніння / Інфографіка 24 каналу
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