Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби. Парламент ухвалив документ 23 лютого – з вже внесеними главою держави правками.

Закон 18 лютого вже був ветований президентом. Володимир Зеленський повернув документ до парламенту – зі своїми правками. До теми Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів Профільний комітет схвалив пропозиції глави держави. 23 лютого за оновлений проєкт проголосували 267 народних обранців. Головні положення закону Вже протягом пів року після набрання чинності законом, потрібно оголосити конкурси на державні посади . Це стосуються тих посад, які обіймають особи з укладеним контрактом під час пандемії.

. Це стосуються тих посад, які обіймають особи з укладеним контрактом під час пандемії. Також закон скасовує положення, що суб'єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення держслужбовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу протягом 4 місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.

У документі виключили обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра. Зверніть увагу! На ухваленні закону наполягали у Кабміні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, через юридичні колізії з перебуванням на посаді в иконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, не могли виплатити зарплати шахтарям.