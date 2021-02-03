Зеленський обговорив з послами ЄС та G7 санкції проти Козака та його каналів
Президент Володимир Зеленський 3 лютого зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Євросоюзу в Україні. З дипломатами глава держави обговорив не лише реформи, врегулювання ситуації на Донбасі, а й резонансне рішення РНБО про введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів.
Джерело: Офіційне представництво президента України
Зеленський наголосив, що з часу попередньої зустрічі відбулись події, які загрожували державному устрою України.
До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака
Отож, зауважив глава держави, довелось діяти, аби подолати ці виклики.
Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів,
– наголосив Зеленський.
Телеканали, проти яких ввели санкції, дезінформували населення
Телеканали, проти яких застосували санкції, зауважили на зустрічі, використовували для дезінформації. Та просування впливу держави-агресора на процеси в Україні.
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, санкції ввели на основі вагомих доказів.
Свобода слова, свобода роботи журналістів була й залишається пріоритетом для України,
– зазначив Андрій Єрмак.
Які теми ще обговорили на зустрічі:
- Судова реформа та ситуація, що склалась навколо Конституційного суду України.
- Реформування СБУ.
- Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Коротко про санкції проти Тараса Козака:
- Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ. Ним глава держави яким вів у дію рішення РНБО запровадити санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Такі дії глави держави призвели до блокування каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne, власником яких є Козак.
Коротко про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу
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