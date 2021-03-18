Володимир Зеленський та литовський президент Гітанас Наусєда провели у Києві засідання Ради Президентів. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема – ситуацію на Донбасі, деокупацію Криму та хід реформ у країні.

Український президент запросив свого литовського колегу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України. "Без сумніву, Україні та Литва – великі друзі", – запевнив політик.

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Хто ще від України брав участь у засіданні:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитро Кулеба, очільник МЗС;

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики;

Владислав Криклій, міністр інфраструктури;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики;

Юрій Вітренко, тимчасовий в.о. міністра енергетики;

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента;

Сергій Шефір.

Стан реформ в Україні

Володимир Зеленський окреслив хід реформ, які реалізовують в Україні. Зокрема, він навів приклад земельної реформи й наголосив, що вона зможе дати поштовх українській економіці.

Наусєда запевнив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції. А також відзначив реформування оборонної галузі та важливу роль Зеленського в реалізації реформ.

Ситуація на Донбасі

Український президент зазначив, що кількість порушень з боку російських найманців на Донбасі останнім часом зросла, попри домовленості про всеосяжний режим припинення вогню.

Крім цього, глава держави також зауважив, що вкрай важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та Червоного Хреста до мешканців тимчасово окупованих територій.

Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій,

– наголосив Зеленський.

Міністр Резніков додав, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" у Парижі. А також звернув увагу на важливість плану реінтеграції окупованого Донбасу.



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ЄС, НАТО та окупація Криму

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба подякував президентам за зміцнення діалогу між обома країнами. Він підкреслив, що з ініціативи Зеленського 2022 рік був проголошений роком України в ЄС.

Учасники зустрічі наголосили, що важливо, аби Україні був наданий Плану дій щодо членства в НАТО. Також вони обговорили співпрацю у галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам.

Спілкувалися й про створення Кримської платформи та те, що її кінцевою метою має стати деокупація Криму. "З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", – наголосили в ОП.

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