Зеленський та президент Литви провели важливе засідання: основні тези
Володимир Зеленський та литовський президент Гітанас Наусєда провели у Києві засідання Ради Президентів. Сторони обговорили низку важливих питань, зокрема – ситуацію на Донбасі, деокупацію Криму та хід реформ у країні.
Источник:ОП
Український президент запросив свого литовського колегу взяти участь у заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України. "Без сумніву, Україні та Литва – великі друзі", – запевнив політик.
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Хто ще від України брав участь у засіданні:
- Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Дмитро Кулеба, очільник МЗС;
- Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики;
- Владислав Криклій, міністр інфраструктури;
- Марина Лазебна, міністерка соціальної політики;
- Юрій Вітренко, тимчасовий в.о. міністра енергетики;
- Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента;
- Сергій Шефір.
Стан реформ в Україні
Володимир Зеленський окреслив хід реформ, які реалізовують в Україні. Зокрема, він навів приклад земельної реформи й наголосив, що вона зможе дати поштовх українській економіці.
Наусєда запевнив, що Литва завжди підтримуватиме Україну на шляху євроатлантичної інтеграції. А також відзначив реформування оборонної галузі та важливу роль Зеленського в реалізації реформ.
Ситуація на Донбасі
Український президент зазначив, що кількість порушень з боку російських найманців на Донбасі останнім часом зросла, попри домовленості про всеосяжний режим припинення вогню.
Крім цього, глава держави також зауважив, що вкрай важливим є питання гуманітарного доступу місій ОБСЄ та Червоного Хреста до мешканців тимчасово окупованих територій.
Ми не живемо тільки сьогоднішнім днем. Питання Донбасу – не лише припинення війни, а й деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій,
– наголосив Зеленський.
Міністр Резніков додав, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на саміті "нормандської четвірки" у Парижі. А також звернув увагу на важливість плану реінтеграції окупованого Донбасу.
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ЄС, НАТО та окупація Криму
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба подякував президентам за зміцнення діалогу між обома країнами. Він підкреслив, що з ініціативи Зеленського 2022 рік був проголошений роком України в ЄС.
Учасники зустрічі наголосили, що важливо, аби Україні був наданий Плану дій щодо членства в НАТО. Також вони обговорили співпрацю у галузі кібербезпеки та протистояння гібридним загрозам.
Спілкувалися й про створення Кримської платформи та те, що її кінцевою метою має стати деокупація Криму. "З кожним днем зростає підтримка цієї ініціативи з боку інших країн", – наголосили в ОП.
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Про що ще спілкувалися сторони:
- Криклій розповів про реалізацію "Великого будівництва" й закликав литовські компанії долучатися до проєктів в Україні.
- Литва підтвердила, що налаштована протистояти реалізації "Північного потоку-2" та висловила підтримку Україні.
- Вітренко зауважив, що Україна хотіла б менше залежати від імпорту електроенергії та збільшити її експорт.
- Ткаченко подякував Литві за підтримку України на міжнародній арені та розповів про проєкт "Велика реставрація".
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