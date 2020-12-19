Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 19 декабря встретились с представителями скаутских организаций. Те, передали президентской чете Вифлеемский огонь.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету и поблагодарили за возможность встретиться. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Скауты прочли поздравительное стихотворение, а после этого вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.

Представитель Национальной организации скаутов Украины Наталья Строкань отметила, что трудности, которые возникли в 2020 году, вскоре пройдут и "наступит рассвет".

Пусть рассвет начнется со света мира из Вифлеема, который преодолевал границы и километры до Украины и ждет каждого в храме Иоанна Богослова,

– подчеркнула Строкань.

Что сказал Зеленский

Президент поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что обязательно после темноты наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного ощущение светлого, теплого, важного для всех нас утра", – пожелал Зеленский.

Зеленскому передали Вифлеемский огонь / Фото офиса Президента

Президент и первая леди сфотографировались со скаутами / Фото офиса Президента