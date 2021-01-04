С Зеленским борется Медведчук и Порошенко, – социолог
Социолог Владимир Паниотто заявил, что с президентом Владимиром Зеленским борется сразу 2 оппозиции – пророссийская и проевропейская. Речь идет о нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке и пятом президенте Петре Порошенко.
Что заявил социолог
Медведчук и Порошенко используют большие информационные ресурсы в борьбе с Зеленским. Об этом генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил в интервью "РБК-Украина".
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Для этого они используют свои телеканалы.
"Это все каналы, которые ведут информационное вещание 24 часа в сутки", – подчеркнул социолог.
Медийная поддержка Зеленского, по словам Паниотто, не безусловна.
Это телеканал "1 + 1", который имеет несколько информационных передач несколько часов в сутки. Поэтому это даже не к сравнению,
– заявил гендиректор КМИС.
Он добавил, что хотя Зеленский четко заявляет о европейской ориентации, "партия Порошенко и его телеканалы, гораздо больше борются с Зеленским, чем с пророссийским Медведчуком или Бойко".
По словам социолога, это очень часто идет на пользу ОПЗЖ, а не Порошенко.
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