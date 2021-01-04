Социолог Владимир Паниотто заявил, что с президентом Владимиром Зеленским борется сразу 2 оппозиции – пророссийская и проевропейская. Речь идет о нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке и пятом президенте Петре Порошенко.

Что заявил социолог

Медведчук и Порошенко используют большие информационные ресурсы в борьбе с Зеленским. Об этом генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто заявил в интервью "РБК-Украина".

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Для этого они используют свои телеканалы.

"Это все каналы, которые ведут информационное вещание 24 часа в сутки", – подчеркнул социолог.

Медийная поддержка Зеленского, по словам Паниотто, не безусловна.

Это телеканал "1 + 1", который имеет несколько информационных передач несколько часов в сутки. Поэтому это даже не к сравнению,

– заявил гендиректор КМИС.

Он добавил, что хотя Зеленский четко заявляет о европейской ориентации, "партия Порошенко и его телеканалы, гораздо больше борются с Зеленским, чем с пророссийским Медведчуком или Бойко".

По словам социолога, это очень часто идет на пользу ОПЗЖ, а не Порошенко.

Обратите внимание! По мнению Паниотто, высокие показатели Зеленского в президентском рейтинге обусловлены отсутствием альтернативы. Так как уровень доверия к старым политикам упал еще после 2014 года.