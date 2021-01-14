Журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский знал о его намерениях взять интервью у Игоря Гиркина и Натальи Поклонской. В то же время в Офисе Президента это опровергли.

Зеленский знал все детали. Об этом Гордон заявил в интервью "Громадському".

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Впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции,

– отметил Гордон.

Гиркин – бывший главарь пророссийских боевиков.

Поклонская – экс-прокурор оккупированного Крыма.

Что говорят в Офисе Президента

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что Зеленский удивился, когда услышал об этих интервью Гордона.

"Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы", – заметила Мендель.

Что было раньше

Гордон заявил, что записал свои скандальные интервью в "содружестве" с украинскими спецслужбами.

В Службе безопасности Украины заявили, что не причастны к интервью Гордона с Гиркиным.