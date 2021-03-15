Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о "суде в смартфоне"
Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона о "суде в смартфоне". Документ позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.
Источник:Офис Президента
В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.
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Президент зарегистрировал проект закона о "суде в смартфоне"
Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что законопроект также облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, а также поможет повысить эффективность их работы. Поэтому президент подал проект закона на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.
Как еще возможности предоставит этот документ
- уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов, упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров;
- адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде;
- суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров физически приехав к ним.
У Зеленского убеждены, что принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.
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