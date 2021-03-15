Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный проект закона о "суде в смартфоне". Документ позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.

В случае принятия законопроекта правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

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Президент зарегистрировал проект закона о "суде в смартфоне"

Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без вреда для расследований,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что законопроект также облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, а также поможет повысить эффективность их работы. Поэтому президент подал проект закона на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

Как еще возможности предоставит этот документ

уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов , упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров;

, упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров; адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде;

и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде; суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров физически приехав к ним.

У Зеленского убеждены, что принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны. Внедрение электронной системы для уголовных производств воплотит лучшие современные практики еще в одной сфере деятельности государственных органов.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 1 марта анонсировал в Украине создание "суда в смартфоне". Президент подчеркнул, что честный и справедливый суд – это та часть его президентской программы, от которой зависит выполнение других частей.