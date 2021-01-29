Президент Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение к украинцам. Глава государства рассказал, что было сделано в последнее время и, в частности, какие предвыборные обещания были выполнены.

Источник: телеграм-канал президента Украины

В обращении глава государства затронул наиболее резонансные темы, которые беспокоят общество.

Читайте также Зеленский провел совещание по реформированию Укроборонпрома: детали

Главные тезисы из обращения президента:

Была установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей – 6 гривен 99 копеек.

Запустили доступную для украинцев ипотеку – под 7%.

Верховная Рада успешно приняла президентский законопроект о референдуме.

Создано Бюро экономической безопасности.

Также успешно происходит реформа СБУ.

Подписан указ о премиях, стипендиях и грантах для лучших учеников Украины.

О тарифах на тепло

Правительство установило предельную цену на газ для бытовых потребителей – 6,99 гривны. Зеленский отметил, что это цена на весь отопительный сезон и она может быть меньше, но не больше.

Это точно конец планам некоторых монополистов. Они точно хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей,

– сказал президент.

На совещании с представителями местной власти и НАК "Нафтогаз" договорились, что на местах тарифы на тепло и горячую воду тоже не будут поднимать.

Весной, отметил Зеленский, все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты, где будет фиксированная цена на весь год.

Новость дополняется ...

Смотрите видеообращение главы государства: