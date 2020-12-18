Владимир Зеленский вечером 18 декабря записал новое видеообращение. В нем он поздравил украинцев с праздником Николая и отчитался об основных рабочих достижениях за неделю.

О том, что сказал Зеленский, пишет 24 канал.

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Госбюджет-2021

По словам Зеленского, вокруг законопроекта о Госбюджете-2021 распространялось большое количество фейков и дезинформации, поэтому он решил их опровергнуть и назвать основные цифры бюджета:

160 миллиардов гривен выделили на медицину – больше всего, по словам Зеленского, со времен независимости Украины;

зарплаты медикам подняли на 30%;

образование и наука получат почти 170 миллиардов;

на 20% поднимут зарплаты педагогам;

расходы на оборону – 117 миллиардов;

сектор безопасности и обороны получит самый большой бюджет в истории – более 267 миллиардов;

в течение 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 гривен.

Возвращение полномочий НАПК

Зеленский подчеркнул, что теперь НАПК сможет проверять декларации чиновников и судей. На скандальное решение Конституционного Суда парламенту удалось быстро отреагировать. Поэтому ответственности за незаконное обогащение никто не избежит.

Противодействие коронавирусу

В Украине уменьшается количество больных коронавирусом, однако кое-кто считает, что это потому, что количество тестирований тоже сократилось. Впрочем, Зеленский опроверг такое мнение.

Он также добавил, что Минздрав уже разработал национальный план вакцинации населения против COVID-19. В него также вошли жители временно оккупированных территорий Украины.

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Помощь для ФЛП

В Дию поступило уже свыше 200 тысяч заявок от предпринимателей для получения единовременной материальной помощи. Кроме того, Зеленский напомнил, что в Украине через налоговую продолжается программа компенсации ЕСВ, а через Центр занятости – компенсация из-за частичной безработицы.

Катастрофа Ан-26

Президент заявил, что дело об авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевым не удастся замять: "Следствие существенно продвинулось вперед, уже есть первые результаты".

Долги перед шахтерами

Задолженность по выплате заработной платы шахтерам за октябрь и ноябрь уже погасили. По словам украинского лидера, все деньги уже есть на шахтах. Кроме того, с 21 декабря начнут выплаты за декабрь.

Финансовая помощь для Украины

Президент поблагодарил международных партнеров Украины за финансовую поддержку. Речь идет о:

600 миллионах евро макропомощи от Евросоюза;

170 миллионах евро на социальную помощь пострадавшим от пандемии от Всемирного банка;

640 миллионах евро на развитие восточных областей и строительство дорог во всех регионах от Европейского инвестиционного банка.

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Праздничная площадка возле Офиса Президента

18 декабря возле Офиса Президента открыли праздничную площадку для детей и взрослых. На ней разместили каток, карусели, резиденцию Святого Николая, фотозоны и прочее.

Зеленский отметил, что все развлечения – бесплатные. Их, по словам президента, оплачивали не государственными деньгами, а спонсорскими. Кстати, глава государства подчеркнул, чтобы во время пребывания на территории праздничной площадки все соблюдали карантинные нормы.

Кроме того, Зеленский рассказал, что игрушки, которыми украсили елку возле здания ОП, сделали по эскизам детей с особыми образовательными потребностями.

В конце обращения президент поздравил всех украинцев с наступающим Днем святого Николая. Он пожелал, чтобы Николай принес всем то, чего больше всего хочется. Впрочем, несколько странным образом – в сапожок.

Смотрите видеообращение Зеленского: