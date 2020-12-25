Вакцинация от коронавируса в Украине станет испытанием для главы Минздрава Максима Степанова. Кроме того, он должен научиться активнее сотрудничать с премьером Денисом Шмигалем.

Они должны стать полноценной командой. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

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Украинский лидер подчеркнул: ему трудно оценивать деятельность Степанова, но он – точно самый сильный из всех министров, занимавших эту должность.

Однако вакцинация станет для главы Минздрава серьезным испытанием. Это обусловлено тем, что Украина не относится к странам, которые получат вакцину уже в ближайшее время.

И вот тут оказывается – министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке,

- подчеркнул Зеленский.

По словам президента, оценить результат деятельности Степанова можно будет уже в феврале – марте 2021 года.

Зеленский признался, что поставил перед Степановым задание: Украина должна получить вакцину уже в январе, максимум в феврале.

"Коронавирус – это война. А на войне солдат в атаку ведет за собой командир. Если он не ведет, а первым в атаку бежит солдат, надо менять командира. Если командира убили, надо, чтобы появился другой. Здесь то же самое. Я считаю, что вирус психологически убивал министров", – отметил президент.

Обратите внимание! Степанов занимает пост главы Минздрава с марта 2020 года. Подробнее о его деятельности читайте здесь.