Владимир Зеленский обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Ермаком открытия дела против его заместителя Олега Татрова. Однако президент не может делать никаких выводов относительно возможной корпуцийнои деятельности Татарова.

В уголовном деле говорится о 2017 годе. Тогда Зеленский еще не был президентом, а Татаров не работал в Офисе Президента. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

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Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" – нечестные. Это наносит ран, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не о имидже,

– отметил Зеленский.

Президент также отметил, что когда появилась новость о Татарове, он сразу вызвал к себе Ермака. Во время встречи говорилось о том, что если дело связано с работой в Офисе Президента, Татаров должен немедленно уйти с должности.

Зеленский отметил, что Татарова отстранили от дел НАБУ и прокуратуры. Все полномочия пока передали заместителю генпрокуроркы Андрею Смирнову. Это привело к конфликту интересов.

"Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – заявил Зеленский.

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