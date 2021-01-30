Зеленский заявил, что "немного зол" на Трампа: видео
Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу. Политик, в частности, заявил, что "немного зол" на 45 президента США Дональда Трампа.
Источник: программа Axios на телеканале HBO
Это – лишь отрывок из интервью. Его полное видео планируют опубликовать в воскресенье, 31 января.
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"Мне кажется, вы злы на президента Дональда Трампа. Возможно, немного?", – спросил американский журналист.
Немного,
– ответил украинский президент и рассмеялся.
Скандальный разговор между Трампом и Зеленским: основное
- В сентябре 2019 года The Washington Post сообщило, что представитель разведки США пожаловался на Трампа. Мол, тот в разговоре с президентом Украины якобы шантажировал украинского коллегу.
- А именно – требовал возобновить расследование коррупционных схем по делу газовой компании Burisma, связанной с сыном Байдена, прямого конкурента Трампа на выборах. Мол, если Украина откажется, военной помощи от США не будет.
- Впоследствии Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между главами государств. Палата представителей объявила Трампу импичмент. Вместе с тем Сенат его полностью оправдал.
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