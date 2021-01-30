Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу. Политик, в частности, заявил, что "немного зол" на 45 президента США Дональда Трампа.

Источник: программа Axios на телеканале HBO

Это – лишь отрывок из интервью. Его полное видео планируют опубликовать в воскресенье, 31 января.

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"Мне кажется, вы злы на президента Дональда Трампа. Возможно, немного?", – спросил американский журналист.

Немного,

– ответил украинский президент и рассмеялся.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

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