Президент Владимир Зеленский отметил необходимость принятия закона о национальных меньшинствах. Глава государства подчеркнул, что положения документа также будут способствовать защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Законопроект на совещании у президента также обсудили глава МИД Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МОН Сергей Шкарлет, а также первый вице-спикер Руслан Стефанчук и ряд нардепов.

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Украина ценит права нацменьшинств, – Зеленский

Украина, как государство, которое ценит права нацменьшинств, подчеркнул президент, должна принять соответствующий законопроект.

Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно будем требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский,

– сказал Владимир Зеленский.

Закон поможет Украине на международной арене

На необходимости такого закона подчеркнул и Дмитрий Кулеба. Глава МИД отметил, что это поможет Украине на международной арене, в частности, когда речь идет о правах украинцев, проживающих за рубежом.

Обратите внимание! На необходимости Украины принять закон о нацменьшинствах настаивала Венецианская комиссия. К разработке законопроекта должны были привлечь венгров Закарпатья. В Будапеште инициативу с законом одобрили, однако имели к ней определенные замечания.