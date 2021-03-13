Очищаем команду от засланных казачков, – Зеленский выступил на съезде "слуг"
В Киеве 13 марта проходит 11 съезд партии "Слуга народа". Первым на нем выступил президент Владимир Зеленский.
Источник:"Слуга народа"
Что сказал Зеленский
Глава государства обратился к депутатам "Слуги народа". Он подчеркнул, что у партийцев могут быть дискуссии относительно деталей определенных законопроектов, однако они должны быть сплоченными и голосовать единодушно.
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Когда речь идет о принципиальных и важных для государства вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что "слугам" должно быть безразлично, как голосуют другие партии: "Пусть это останется на их совести".
Съезд "Слуги народа" в Киеве / Фото Олега Климчука для 24 канала
Политик обратился к местным властям
Мы демократическая сила, у нас нет Политбюро или ЦК. Чтобы менять свой город или общину, вам не нужно ждать регулярных и пошаговых инструкций из Киева,
– подчеркнул глава государства.
Он добавил, что чиновники в регионах должны брать на себя инициативу и ответственность. "Мы предоставили вам для этого и полномочия, и средства".
Глава государства также отметил, что постепенно очищает команду от "засланных казачков и случайных людей".
Отметим, на съезде присутствует нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа".
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