Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии, где накануне произошли мощные землетрясения. Толчки в стране фиксируют уже третьи сутки. Погибли 7 человек, многие семьи остались без крыши над головой.

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясений. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

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Украина молится за всех, кто пострадал от этой беды, желает силы и стойкости. Пусть в этом году пойдут все беды,

– написал он.

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