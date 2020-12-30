Землетрясение в Хорватии: Зеленский выразил соболезнования
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии, где накануне произошли мощные землетрясения. Толчки в стране фиксируют уже третьи сутки. Погибли 7 человек, многие семьи остались без крыши над головой.
Что сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясений. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
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Украина молится за всех, кто пострадал от этой беды, желает силы и стойкости. Пусть в этом году пойдут все беды,
– написал он.
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