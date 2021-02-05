Зеленский выбрал, с кем он хочет дружить, – Фурса
Учитывая последние события в Украине, Владимир Зеленский выбрал с кем он хочет поддерживать дружеские отношения и это – США. Шаги, которые он делает сейчас, лишь ради звонка с Джозефом Байденом, уже дают надежду.
Источник:24 канал
Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в команде Байдена есть много людей, которые хорошо понимают Украину и ее проблемы. Речь идет о коррупции и судебных реформах. Он предположил, что в команде президента США будут и дальше подталкивать Украину к реформам.
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По словам Фурсы, для США Украина нужна сильной, чтобы сдерживать Россию.
Так же когда-то нужна была сильная западная Германия, чтобы удерживать на границе коммунистический блок, и южная Корея, чтобы удерживать Китай и северную Корею,
– рассказал он.
В частности, такая же история может случиться с Украиной, если у нас "не будут делать глупостей и не мешать самим себе".
Что может предложить администрация Байдена
Как отметил эксперт, для того, чтобы Украину финансировали, нужно делать "домашнее задание". По его мнению, благодаря этому можно и деньги получить, и совершенствовать государство.
"Здесь Байден может быть строгим врачом, который не позволяет расслабиться", – предположил он.
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Поддержат ли Байдена в Европе
По словам Фурсы, Байден обещает согласовывать свои действия с союзниками, однако речь идет о трансатлантическом единстве. Он заявил, что если его нет, то Владимиру Путину легко вставлять другим палки в колеса, потому что он "играет на разногласиях".
Несмотря на то, что Германия может иметь какой-то финансовый интерес в вопросах газа, есть общие ценности. По мнению Фурсы, они являются общими и для Германии, и для Великобритании, и для США.
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