Учитывая последние события в Украине, Владимир Зеленский выбрал с кем он хочет поддерживать дружеские отношения и это – США. Шаги, которые он делает сейчас, лишь ради звонка с Джозефом Байденом, уже дают надежду.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что в команде Байдена есть много людей, которые хорошо понимают Украину и ее проблемы. Речь идет о коррупции и судебных реформах. Он предположил, что в команде президента США будут и дальше подталкивать Украину к реформам.

Читайте также Удар по Путину и Медведчуку: как Байден и Зеленский одновременно готовили санкции

По словам Фурсы, для США Украина нужна сильной, чтобы сдерживать Россию.

Так же когда-то нужна была сильная западная Германия, чтобы удерживать на границе коммунистический блок, и южная Корея, чтобы удерживать Китай и северную Корею,

– рассказал он.

В частности, такая же история может случиться с Украиной, если у нас "не будут делать глупостей и не мешать самим себе".

Что может предложить администрация Байдена

Как отметил эксперт, для того, чтобы Украину финансировали, нужно делать "домашнее задание". По его мнению, благодаря этому можно и деньги получить, и совершенствовать государство.

"Здесь Байден может быть строгим врачом, который не позволяет расслабиться", – предположил он.

К теме Навального нужно немедленно освободить, – Байден

Поддержат ли Байдена в Европе

По словам Фурсы, Байден обещает согласовывать свои действия с союзниками, однако речь идет о трансатлантическом единстве. Он заявил, что если его нет, то Владимиру Путину легко вставлять другим палки в колеса, потому что он "играет на разногласиях".

Несмотря на то, что Германия может иметь какой-то финансовый интерес в вопросах газа, есть общие ценности. По мнению Фурсы, они являются общими и для Германии, и для Великобритании, и для США.