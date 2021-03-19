Зеленский ввел в состав СНБО Федорова
Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаила Федорова. Соответствующий документ опубликован 19 марта 2021 года.
Источник:Офис Президента
Соответствующий документ предусматривает изменения в составе СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины", – говорится в сообщении Офиса Президента.
Михаил Федоров, до того как стал министром цифровой трансформации, работал внештатным советником Владимира Зеленского по digital-направлению, он отвечал за направление цифровой экономики.
Что известно о последних решениях СНБО
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, 112 и ZIK.
- Уже 19 февраля во время заседания санкции наложили на 19 юридических и 8 физических лиц, среди которых – политик от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- 26 февраля президент Украины провел закрытое заседание СНБО – тогда ввели санкции против 10 должностных лиц высшего офицерского состава из-за государственной измены.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за так называемые Харьковские соглашения.
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