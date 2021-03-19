Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаила Федорова. Соответствующий документ опубликован 19 марта 2021 года.

Соответствующий документ предусматривает изменения в составе СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

К теме Резонансные вопросы на заседании СНБО не будут рассматривать, – нардеп

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины", – говорится в сообщении Офиса Президента.

Михаил Федоров, до того как стал министром цифровой трансформации, работал внештатным советником Владимира Зеленского по digital-направлению, он отвечал за направление цифровой экономики.

Обратите внимание! 26 февраля Владимир Зеленский подписал закон относительно Аппарата Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующий документ предусматривал увеличение штата ведомства – до 237 штатных работников, и обновление его структуры.

Что известно о последних решениях СНБО