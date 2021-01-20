Зеленский ввел в СНБО президента НАН Загороднего: что известно
Президент Владимир Зеленский 20 января изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава государства ввел в СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего.
Указ вступил в силу со дня его опубликования. Его обнародовали на сайте Офиса Президента.
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Пока неизвестно, какие обязанности будет исполнять Загородний.
Заметим, 29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Перед тем Кривонос раскритиковал предположения президента о "большой войне" с Россией.
Кто такой Анатолий Загородний
- В 2020 году Загороднего избрали президентом НАН. Перед тем мужчина возглавлял Институт теоретической физики в академии. К слову, покойный экс-президент НАН Борис Патон хотел, чтобы его преемником был именно Загородний.
- В 1992 – 2005 годах Загородний был профессором Киево-Могилянской академии.
- Ученый имеет много научных работ и теорий в области теоретической и математической физики, теорий плазмы, статистической физики.
- Мужчина родом с Полтавщины, сейчас ему 69 лет.
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