Президент Владимир Зеленский 20 января изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. В частности, глава государства ввел в СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Его обнародовали на сайте Офиса Президента.

Читайте также Загородний стал президентом НАН Украины: что о нем известно

Пока неизвестно, какие обязанности будет исполнять Загородний.

Заметим, 29 декабря Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО. Перед тем Кривонос раскритиковал предположения президента о "большой войне" с Россией.

Кто такой Анатолий Загородний