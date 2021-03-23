Украина применила санкции против ряда россиян, среди них– хакеры Главного управления разведки России. Им на 3 года запретили въезд в наше государство, а также заблокировали активы.

Указ о санкциях подписал президент Владимир Зеленский. К теме Зеленский подписал указ об изменении санкционных списков: с кого сняли ограничения Что известно о хакерах Алексей Серебряков . Как сообщает "РБК-Украина", вероятно, Серебряков – старший офицер ГРУ. Западные спецслужбы утверждают, что он участвовал в серии хакерских атак, а также руководил другими группами. Мог быть причастен к хакерской атаке в Рио-де-Жанейро, когда проводили Олимпийские игры.

. Как сообщает "РБК-Украина", вероятно, Серебряков – старший офицер ГРУ. Западные спецслужбы утверждают, что он участвовал в серии хакерских атак, а также руководил другими группами. Мог быть причастен к хакерской атаке в Рио-де-Жанейро, когда проводили Олимпийские игры. Алексей Моренец . Возможно, это тоже офицер ГРУ. ФБР заявляет, что хакер отвечал за перевозку и подготовку оборудования для атак. Моренца подозревают в попытках взлома Международного олимпийского комитета, WADA и Организации по запрещению химического оружия.

. Возможно, это тоже офицер ГРУ. ФБР заявляет, что хакер отвечал за перевозку и подготовку оборудования для атак. Моренца подозревают в попытках взлома Международного олимпийского комитета, WADA и Организации по запрещению химического оружия. Олег Сотников и Алексей Минин. Их также называют офицерами ГРУ. Эти хакеры, вероятно, помогали Серебрякову и Моренцу, когда те пытались взломать сеть организации по запрещению химического оружия в Гааге. В 2018 году Сотникова с Мининым задержали и выслали из Нидерландов. Новые санкции СНБО Санкции наложили на 15 россиян. Также под ограничения попали 3 французских депутата Европарламента: Лакапель Жан-Лин, Оливье Филипп, Виржини Жорон. Дело в том, что эти политики посещали оккупированный Крым.

Также санкции касаются ряда российских СМИ. Например, gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com.

Помимо этого, из санкционного списка исключили россиян Алексея и Дмитрия Ананьевых и российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Обратите внимание! 19 марта СНБО применил экономические санкции против бывших украинских чиновников. В частности, против беглого президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Читайте также Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против СМИ России