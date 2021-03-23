Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях в отношении российских СМИ. Президент уже подписал соответствующий указ.

Экономические санкции применят в отношении нескольких пропагандистских изданий. Речь идет о блокировании их активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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О каких СМИ говорится

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, санкции применены в отношении таких российских изданий:

автономная некоммерческая организация "Интернет-пресса";

ООО "Газета.Ру";

ООО "Утро.ру";

автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия "Справочник Патриота";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство" Россия сегодня";

автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости";

ООО "Лента.ру";

ООО "ЗМІ2";

ООО "Федеральное агентство новостей";

ООО "Кассадо Групп".

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