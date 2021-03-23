Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против СМИ России
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях в отношении российских СМИ. Президент уже подписал соответствующий указ.
Источник:Офис президента
Экономические санкции применят в отношении нескольких пропагандистских изданий. Речь идет о блокировании их активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
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О каких СМИ говорится
Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, санкции применены в отношении таких российских изданий:
- автономная некоммерческая организация "Интернет-пресса";
- ООО "Газета.Ру";
- ООО "Утро.ру";
- автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия "Справочник Патриота";
- федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство" Россия сегодня";
- автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости";
- ООО "Лента.ру";
- ООО "ЗМІ2";
- ООО "Федеральное агентство новостей";
- ООО "Кассадо Групп".
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Последние решения СНБО: кратко
- СНБО 2 февраля 2021 года ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Его каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили работу.
- Впоследствии санкции наложили на политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко.
- Уже 19 марта СНБО наложил экономические санкции на некоторых бывших чиновников. В частности, речь идет о Викторе Януковиче и Николае Азарове.
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