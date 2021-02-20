Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по проверке законности отчуждения части нефтепродуктопроводов. Речь идет о решении от 19 февраля 2021 года "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства".

Соответственно – поручено проведение проверки соблюдения требований законодательства во время передачи в эксплуатацию, использования и отчуждения части нефтепродуктопроводов.

К теме Скоро страна узнает, кто не замечал "трубу" Медведчука, – Данилов

Речь идет о трубопроводах "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.

Кроме того, поставлена задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов этими нефтепродуктопроводам,

– говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе отметили, что СНБО рекомендовала Офису Генпрокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.

Обратите внимание! СНБО 19 февраля поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который присвоило окружение Виктора Медведчука.

Что известно о решении СНБО