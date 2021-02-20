Зеленский ввел в действие решение СНБО о проверке нефтепроводов
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по проверке законности отчуждения части нефтепродуктопроводов. Речь идет о решении от 19 февраля 2021 года "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства".
Источник:Офис Президента
Соответственно – поручено проведение проверки соблюдения требований законодательства во время передачи в эксплуатацию, использования и отчуждения части нефтепродуктопроводов.
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Речь идет о трубопроводах "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.
Кроме того, поставлена задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов этими нефтепродуктопроводам,
– говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе отметили, что СНБО рекомендовала Офису Генпрокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.
Что известно о решении СНБО
- На заседании 19 февраля СНБО поставил задачу правоохранительным органам выяснить, как часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках 2 собственников с иностранной регистрацией.
- Речь идет о компании "Прикарпатзападтранс", эксплуатирующей участок "Самара – Западное направление".
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