Владимир Зеленский подписал указ, которым фактически ввел в действие решение СНБО. Оно касается национализации "Мотор Сичи".

Соответствующий указ разместили на сайте главы государства. Известно, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Важно "Мотор Сич" вернут государству, – Данилов

Зеленский возложил контроль за выполнением указа на секретаря СНБО Алексея Данилова. Ранее сам Данилов заявил, что предприятие вернут в собственность государства в ближайшее время.

Национализация "Мотор Сичи": главное

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта обсудил возвращение государству запорожского предприятия "Мотор Сич". По словам Данилова, Украина находится в условиях информационной войны с Россией, а та "имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия".

Как ни странно, китайские инвесторы возмутились таким решением СНБО и даже обратились в Верховный Суд Украины. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены.

Что известно о скандале вокруг "Мотор Сич"?

В декабре 2020 года китайские инвесторы предприятия инициировали арбитраж против Украины, потому что правительство, мол, нарушило их права. Впоследствии президент Владимир В декабре 2020 года китайские инвесторы предприятия инициировали арбитраж против Украины, потому что правительство, мол, нарушило их права. Впоследствии президент Владимир Зеленский ввел санкции на 3 года против инвесторов из Китая. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что в Раде зарегистрировали законопроект о национализации "Мотор Сич". В ответ китайские инвесторы пригрозили новыми исками.

Заметим, что ранее Шевченковский райсуд Киева наложил арест на 100% акций и имущество предприятия "Мотор Сич". Соответствующее решение судьи приняли по материалам Службы безопасности Украины.