Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины. Соответствующий указ он подписал в пятницу, 19 марта.

Совет нацбезопасности признал недостаточно эффективной деятельность правительства по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

Читайте также Зеленский ввел в состав СНБО Федорова

Кабмин должен проработать ряд вопросов

В течение 2 месяцев Кабинет министров должен проработать ряд вопросов, в частности:

создании Межведомственной комиссии по вопросам управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами;

усиление возможностей референс-центра по определению токсичных и контролируемых химических веществ, образованного на базе Государственного предприятия "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя МОЗ Украины";

формирование перечня имеющихся аккредитованных химических лабораторий научно-исследовательских институтов;

создание на их базе в соответствии с профилем деятельности центров (референс-лабораторий) для осуществления мониторинга, выявления и идентификации опасных химических веществ;

создание клинического токсикологического центра;

За этот период также должно быть сформировано и утверждено:

перечень опасных веществ и веществ, представляющих угрозу в случае техногенных аварий;

порядок обращения с ними в Украине;

установление гигиенических нормативов с учетом европейских подходов и мировых практик и тому подобное.

Кроме этого, за три месяца правительство должно подготовить предложения по ратификации Конвенции Международной организации труда № 170 о безопасности при использовании химических веществ на производстве и о присоединении к Минаматской конвенции о ртути.

Наконец в 2021 году должны утвердить план мероприятий на 2022 – 2030 годы по обеспечению выполнения Украиной обязательств по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.